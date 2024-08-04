Победителей «Сырного чемпионата России» определили в Истре
Сыроварня из Бронниц стала победителем «Сырного чемпионата России»
Результаты «Сырного чемпионата России — 2024» подвели в Истре. Для определения победителей привлекли дегустаторов международного уровня.
Организатор фестиваля Олег Сирота сообщил, что главный приз сырного чемпионата достался сыру горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй», расположенной в Бронницах.
В конкурсе принимали участие около 50 сыроварен, представив 150 образцов продукции собственного производства. Чтобы определить победителя, у экспертного жюри ушел весь день. Продукты оценивались в шести категориях.
«Мы поздравляем победителей и приглашаем всех приехать к нам и самим убедиться, что самые вкусные сыры продаются здесь, у нас, на „Сырном фестивале“. А также у вас есть уникальная возможность пройтись по ярмарочным рядам и попробовать и купить сыры-победители!» — призвал Олег Сирота в Telegram-канале.
Результаты конкурса, а также список победителей в различных категориях будут опубликованы в ближайшее время на официальном портале мероприятия.
Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.
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