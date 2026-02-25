Снежный десант вышел на улицы Подмосковья

Ночью на улицы Подмосковья вышел снежный десант. Сотни рабочих на спецтехнике устранили последствия циклона. 360.ru показал уборку в Подольске, Балашихе и Мытищах.

Циклон принес в Подольск большое количество осадков, только за последние сутки рабочие вывезли с улиц более пяти тысяч кубометров снега. К уборке подключились 460 специалистов с 90 единицами техники. В ночь на 25 февраля они прошлись по микрорайону Климовск, улицам 8 Марта и Рабочей.

В Балашихе уборка велась в микрорайоне Железнодорожном и на Пионерской улице. В Мытищах рабочие прошлись не только по центральным магистралям, но и по местным проездам. Местами убирали снег с крыш.

В праздничные дни с 21 по 23 февраля с Московской железной дороги вывезли 441 тысячу кубометров снега. Синоптики предупредили о новых заносах 25 февраля.