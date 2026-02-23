Москву ждет новая волна снегопадов в начале рабочей недели

Синоптик Шувалов: в Москве 24 и 25 февраля может выпасть до 10 сантиметров снега

Новый снегопад в Москве ожидают 24 и 25 февраля, при этом в городе может выпасть до 10 сантиметров осадков. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT .

«Еще будут снегопады. Первый из них будет завтра, послезавтра. Выпадет 5—10 сантиметров свежего снега», — отметил синоптик.

Шувалов добавил, что снежный покров вряд ли растает до второй половины апреля. Это на неделю-полторы позже средних климатических сроков. Устойчивого тепла до середины марта тоже ждать не стоит.

Погода может давать отдельные кратковременные потепления с температурой около нуля и небольшим плюсом, но затем их будут сменять волны холода. Синоптик привел пример, что уже в следующие выходные на два-три дня установится положительная температура в пределах 0… +2 градусов, а затем на улице снова будет до -5.

До начала календарной весны остались считаные дни. Зима 2025–2026 года в Москве и Подмосковье запомнится рекордными осадками и сугробами. При этом температурный фон в этот период был далеко не экстремальным.