Почти 450 тысяч кубометров снега вывезли на МЖД за праздники

Круглосуточная уборка продолжается на Московской железной дороге. В минувшие выходные с 21 по 23 февраля оттуда вывезли 441 тысячу кубометров снега.

Всего за три дня специалисты расчистили 9,2 тысячи километров путей. Как рассказали в региональном Минтрансе, в работах задействовали более 100 технических средств и 5,3 тысячи железнодорожников.

Сегодня днем на линии вывели 113 снегоуборочных машин. Они работаеют по специальному расписанию и не мешают движению поездов. также в расчистке инфраструктуцры задействовали пять тысяч человек.

Все работы координирует специальный штаб. При необходимости количесвто техники увеличивают.