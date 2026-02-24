Коммунальщики Мытищ устраняют последствия снегопада

В городском округе Мытищи 24 февраля в связи с продолжающимся снегопадом активизировались коммунальные службы. По информации журналистов, снег не прекратится в течение суток.

Одними из первых на борьбу со стихией вышли бригады дворников. Они очистили от снега пешеходные зоны и детские площадки на улицах Академика Каргина и Первомайской. В работах участвовали десять человек, которые использовали лопаты и роторы.

Всего в уборке Мытищ задействовано более 40 роторов, 90 единиц техники и почти 600 дворников из управляющих компаний. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно справляться с последствиями снегопада.