Школьники из Мытищ вышли в финал всероссийского конкурса искусств

Фестиваль «ЮгАрт» прошел в третий раз в Москве. Он создан для того, чтобы развивать вокальные, изобразительные и танцевальные навыки, а также художественное слово, раскрывать таланты детей и создавать условия для продвижения их потенциала.

В финале Игорь Кирюхин и Серафим Стойков стали лауреатами II степени в номинации «Слово». В художественной направленности Юлия Литвинова, Дарья Поверная, Валерия Мартынова и Акулина Сафарова вышли в полуфинал, а затем в финал, Дарья Литвинова при этом заняла 1 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.