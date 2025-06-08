Школьники из Мытищ победили на региональном этапе «Президентских спортивных игр»

В этом году «Президентские спортивные игры» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда юношей и девушек 2010–2011 годов рождения школы № 32 победила на региональном этапе.

«Президентские спортивные игры» длились три дня. В них приняли участие 96 школьников из восьми муниципалитетов Подмосковья. Спортсмены состязались в нескольких видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол 5×5.

В упорной борьбе ребята из Мытищ одержали победу. Впереди их ждет всероссийский этап, который пройдет в Анапе. Именно там мытищинские спортсмены будут представлять Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроются новые физкультурно-оздоровительные центры.