Жители Шаховской отметили вторую годовщину воссоединения с Россией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. К мемориалу в центре поселка принесли цветы.
«По всей стране проходят праздничные мероприятия, и активисты нашего молодёжного центра „Волонтеры Подмосковья“ также участвуют в возложении во флешмобах»,— отметила директор молодежного центра «Юность» Дарья Кузнецова.
Воссоединение новых регионов с Россией отметили и в Балашихе. На встречу в школу № 26 пригласили главу округа Сергея Юрова, воспитанников детского социального центра из Донецка, координатора фонда «Защитники». Участникам мероприятия рассказали о жителям Балашихи, которые защищали жителей Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.
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