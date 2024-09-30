Шаховчане возложили цветы к мемориалу в день воссоединения новых регионов с РФ

Жители Шаховской отметили вторую годовщину воссоединения с Россией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. К мемориалу в центре поселка принесли цветы.

«По всей стране проходят праздничные мероприятия, и активисты нашего молодёжного центра „Волонтеры Подмосковья“ также участвуют в возложении во флешмобах», — отметила директор молодежного центра «Юность» Дарья Кузнецова.

Воссоединение новых регионов с Россией отметили и в Балашихе. На встречу в школу № 26 пригласили главу округа Сергея Юрова, воспитанников детского социального центра из Донецка, координатора фонда «Защитники». Участникам мероприятия рассказали о жителям Балашихи, которые защищали жителей Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.