День воссоединения Донбасса и Новороссии отметили в Балашихе

В школе № 26 Балашихи прошел урок мужества, посвященный Дню воссоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, советник главы и координатор фонда «Защитники» Наталья Махонина, а также школьники и воспитанники Детского социального центра из Донецка.

Урок мужества прошел в школьном музее имени Героя России Владимира Никишина. Участники мероприятия узнали о героях Балашихи, которые ценой своей жизни защищали жителей Донбасса и восстанавливали мир. Совместно со школьниками и ребятами из Донецка Сергей Юров возложил цветы к памятнику Владимиру Никишину на территории школы.

«В годовщину воссоединения этих регионов с Россией мы пригласили ребят из Донецкого социального центра. В центре проживают дети, оказавшиеся в сложной ситуации из-за военных действий на Донбассе. Наш город помогает этому учреждению», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

Напомним, что 30 сентября 2022 года в России была установлена новая памятная дата — День воссоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В этот день были подписаны договоры о принятии этих регионов в состав России.

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