Семейная спартакиада ко Дню машиностроителя прошла в Подольске

Работники завода «ЗиО‑Подольск» отметили сразу два профессиональных праздника — День машиностроителя и 80‑летие атомной промышленности — спортивной спартакиадой с обширной семейной программой. Мероприятие собрало трудовые коллективы предприятия, которые разделились на семь команд и состязались в разнообразных спортивных конкурсах.

С приветственным словом выступил начальник управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Иван Шляхтин.

«На предприятии работает много трудовых династий, и сегодня я вижу большое количество детей на вашем мероприятии. Это наше продолжение, наше будущее!» — отметил он.

Для самых маленьких жителей округа была подготовлена отдельная развлекательная программа: игровые активности, мастер‑классы по раскраске гипсовых игрушек, ростовые куклы, аквагрим и сладкая вата.

Генеральный директор «ЗиО‑Подольск» Антон Лебедев отметил необычность формата и его востребованность среди сотрудников.

«В совокупности всех этих праздников было решено провести вот такую спартакиаду, веселую, семейную. Достаточно нетрадиционно и необычно, но я вижу, что людям очень понравилось. Будем проводить их еще», — подчеркнул Лебедев.