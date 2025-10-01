Семейная спартакиада ко Дню машиностроителя прошла в Подольске
Работники завода «ЗиО‑Подольск» отметили сразу два профессиональных праздника — День машиностроителя и 80‑летие атомной промышленности — спортивной спартакиадой с обширной семейной программой. Мероприятие собрало трудовые коллективы предприятия, которые разделились на семь команд и состязались в разнообразных спортивных конкурсах.
С приветственным словом выступил начальник управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Иван Шляхтин.
«На предприятии работает много трудовых династий, и сегодня я вижу большое количество детей на вашем мероприятии. Это наше продолжение, наше будущее!» — отметил он.
Для самых маленьких жителей округа была подготовлена отдельная развлекательная программа: игровые активности, мастер‑классы по раскраске гипсовых игрушек, ростовые куклы, аквагрим и сладкая вата.
Генеральный директор «ЗиО‑Подольск» Антон Лебедев отметил необычность формата и его востребованность среди сотрудников.
«В совокупности всех этих праздников было решено провести вот такую спартакиаду, веселую, семейную. Достаточно нетрадиционно и необычно, но я вижу, что людям очень понравилось. Будем проводить их еще», — подчеркнул Лебедев.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Молодежка ЗиО».
На церемонии награждения победители и призеры получили кубки завода, а все участники — памятные подарки. Праздник объединил сотрудников разных поколений и подтвердил намерение предприятия продолжать проводить семейные и спортивные мероприятия.