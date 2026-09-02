Вертолеты санавиации Подмосковья транспортировали свыше 450 пациентов с января

В Подмосковье для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях активно применяется санитарная авиация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Вертолетные бригады позволяют за считанные минуты эвакуировать людей, нуждающихся в узкоспециализированном лечении, или перевезти пациента между стационарами.

«Санитарная авиация особенно важна в случаях, когда счет идет на минуты. Благодаря ей пациенты могут быть оперативно доставлены в профильные стационары, где им окажут необходимую медицинскую помощь — независимо от пробок и удаленности медучреждения. Благодаря системе „Ночной старт“, вертолеты могут работать даже в темное время суток», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года вертолеты транспортировали уже 453 пациента, среди которых 271 ребенка.

Воздушные суда задействуют при тяжелых травмах, острых патологиях и других критических состояниях. Один из бортов закреплен исключительно за педиатрией: он доставляет детей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

На борту каждого вертолета находятся опытные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф региона.