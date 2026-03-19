Вертолеты санавиации Подмосковья совершили почти 100 вылетов с начала года

В Подмосковье пациентов больниц при необходимости перемещают вертолеты санитарной авиации. Они незаменимы, когда требуется экстренная медицинская помощь или транспортировка между клиниками.

Система «Ночной старт» позволяет вертолетам работать даже в темноте.

«В Подмосковье задействованы три вертолета санитарной авиации, один из которых используется для транспортировки детей в центр Рошаля. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов, а также фельдшеров территориального центра медицины катастроф.