Фестиваль по пристройству животных WOOF пройдет в Москве 17 и 18 октября

Благотворительный фестиваль-пристройство WOOF состоится в столичном центре «Хлебозавод» 17 и 18 октября. Об этом сообщили организаторы мероприятия — фонд помощи бездомным животным «Ника».

В первый день выставки гости смогут познакомиться с собаками, а во второй — с кошками. Новый дом будут искать более трехсот подопечных московских приютов. Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта. На площадке также организуют бесплатные консультации специалистов по уходу и воспитанию.

Президент фонда Вера Митина отметила, что за годы существования фестиваля в Москве семьи обрели более 1600 кошек и собак. Главная задача проекта — сформировать ответственное отношение к питомцам и помочь будущим владельцам сделать осознанный выбор.