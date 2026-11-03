В Московском государственном институте культуры в Химках подвели итоги регионального этапа премии «Студент года — 2026». Для участия нужно было выбрать номинацию и подготовить собственный проект.

Победители регионального этапа представят Подмосковье на федеральном финале и получат сертификаты на поездки по программе «Больше, чем путешествие», закрытые экскурсии в министерствах и возможность стажировки на крупных предприятиях.

Среди лауреатов — Андрей Некрасов, студент филиала колледжа «Подмосковье» в Химках. Он победил в номинации «Доброволец года» среди студентов среднего профессионального образования. Андрей — участник специальной военной операции, награжден медалью «За отвагу». После возвращения поступил на специальность «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и сейчас активно участвует в общественной и творческой жизни колледжа.

Конкурс объединил студентов вузов, колледжей и техникумов региона. Участники боролись за победу в семи индивидуальных номинациях — наука, спорт, медиа, творчество и другие, а также в шести коллективных направлениях, включая студенческие советы, патриотические и добровольческие организации.

Премия дает студентам шанс проявить себя на всероссийском уровне и побороться за значимые награды. Региональный этап стал площадкой для презентации инициатив и признания вклада молодежи в развитие общества.