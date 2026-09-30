Росреестр Подмосковья провел консультации для жителей в «День садовода»

В усадьбе Гребнево в Щелкове впервые прошел День садовода Подмосковья. О проведении нового регионального праздника, а также о консультационной работе для дачников рассказали в Управлении Росреестра по Московской области.

Подмосковье остается одним из лидеров страны по числу садоводческих и огороднических товариществ. Сейчас в регионе насчитывают около 12 тысяч СНТ, где состоят более четырех миллионов садоводов.

Участниками мероприятия стали сотрудники Росреестра, Центра геодезии, картографии и кадастра по Центральному федеральному округу, специалисты БТИ Московской области, депутаты Московской областной Думы и представители профильных организаций.

Для владельцев загородной недвижимости провели консультации. Исполняющая обязанности начальника территориального отдела № 25 Управления Росреестра по Московской области Людмила Золотарева рассказала посетителям об оформлении недвижимости в рамках дачной амнистии, социальной газификации и коснулась других тем.

«Дата выбрана неслучайно: сезон окончен, урожай собран, и дачники могут спокойно обсудить наболевшие вопросы. <…> Благодаря дню садоводов удается вырабатывать совместные решения, поддерживающие высокий уровень оказания государственных услуг и находить новые пути для взаимодействия с гражданами Подмосковья в сфере земли и недвижимости», — подчеркнул председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы и председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Московской области Владимир Шапкин.

В Щелкове также продолжает работать центр содействия садоводам в рамках проекта «Подмосковные дачи». По пятницам с 09:00 до 17:00 здесь специалисты Росреестра и других профильных ведомств консультируют жителей области по вопросам, связанным с землей и загородной недвижимостью.