Справки для родных и лекарства в селах. Главные медицинские новшества сентября-2026

С сентября этого года МРТ и рентген в платных клиниках официально разрешили проводить без назначения врача, фельдшера и акушера, то есть по инициативе пациента.

Перед обследованием врач должен осмотреть пациента и установить возможные противопоказания. Кроме того, анализ снимков разрешили проводить с помощью ИИ. Протокол обследования теперь будут делать в одном экземпляре и сразу заносить в медкарту. Если пациент пожелает, ему обязаны выдать бумажную копию результатов исследований.