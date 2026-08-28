Справки для родных и лекарства в селах. Главные медицинские новшества сентября-2026
С 1 сентября в России вступают в силу сразу несколько важных изменений в медицинской сфере. Теперь МРТ и рентген в платных клиниках можно будет пройти без направления врача, а медсестры и фельдшеры получат новые полномочия — вплоть до руководства ФАПами. Кроме того, запретят продажу вейпов на остановках, а лекарства начнут развозить по селам в передвижных аптечных пунктах. Что еще изменится в правилах диспансеризации, выдаче справок и заключении договоров с клиниками — в материале 360.ru.
Рентген и МРТ по-новому
С сентября этого года МРТ и рентген в платных клиниках официально разрешили проводить без назначения врача, фельдшера и акушера, то есть по инициативе пациента.
Перед обследованием врач должен осмотреть пациента и установить возможные противопоказания. Кроме того, анализ снимков разрешили проводить с помощью ИИ. Протокол обследования теперь будут делать в одном экземпляре и сразу заносить в медкарту. Если пациент пожелает, ему обязаны выдать бумажную копию результатов исследований.
Новые правила оказания платных медицинских услуг
С 1 сентября в России пациенты смогут заключать договоры на оказание медицинских услуг с платными клиниками дистанционно. В свою очередь, медучреждения обязали отправлять соответствующую информацию в единую базу здравоохранения.
В самом договоре можно будет не указывать паспортные данные, если медицинская помощь оказывается анонимно. Также в смете следует прописать сроки оказания услуг.
Новые правила диспансеризации
С сентября правила диспансеризации в стране дополнят. В базовое профилактическое обследование будет входить оценка липидного профиля, которая включит в себя определение уровней золестерина ЛПВП ((липопротеины высокой плотности), холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), холестерина ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридов.
Также на диспансеризации можно будет отследить первые признаки ишемической болезни сердца. В рамках второго этапа процедуры пациента теперь будет осматривать дерматовенеролог, а также в перечень включили ультразвуковое исследование брюшной аорты.
Медсестры и фельдшеры
С осени медсестры и фельдшеры смогут стать участковыми и заведующими фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), здравпунктом или кабинетом медпрофилактики. Также их полномочия расширили до медсестры по приему вызовов скорой помощи и стериализационной медсестры.
Главным лаборантом с сентября сможет стать человек с образованием по лабораторной диагностике. Главный фельдшер может управлять сестринской деятельностью, если будет иметь оконченный бакалавриат по сестринскому делу или магистрат по общественному здравоохранению.
Запрет вейпов на остановках
С сентября в России введут запрет на продажу вейпов и любой табачной продукции на остановках общественного транспорта.
Исключение сделали только для тех точек, которые будут единственными пунктами продажи товаров первой необходимости в удаленном населенном пункте.
Лекарства в аптечных пунктах
С 1 сентября этого года начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах (ПАП) в сельской местности, где нет стационарных аптек.
Судя по задумке, продавать будут безрецептурные и рецептурные, в том числе по предварительному заказу, препараты. Под запретом будет реализация наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, препаратов с содержанием спирта более 25%, лекарств, требующих специальных условий хранения, и бесплатных и льготных препаратов по рецептам по госскидкам.
Предполагается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.
Правила выдачи медсправок
С осени 2026 года близким родственникам пациентов разрешат выдавать медицинские справки и заключения. Правило коснется и официальных представителей, в том числе полнородных и неполнородных братьев и сестер таких больных.
Ранее Минздрав запрещал выдавать любую медицинскую информацию третьи лицам без официального письменного разрешения и согласия пациента. Подобные сведения могли дать только после смерти гражданина.
Но даже в этом правиле были исключения. Если при жизни человек запрещал предоставлять любую информацию о его здоровье третьим лицам, в том числе его родственникам, то даже после его кончины медицинскую тайну раскрывать будет нельзя.