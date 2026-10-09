Дороги в деревне Исаково и поселке Цюрупы отремонтировали в Воскресенске

В городском округе Воскресенск на текущей неделе работы по отсыпке дорог проходили в деревне Исаково и поселке имени Цюрупы. Кроме того, проведен ямочный ремонт и выполнена укладка асфальтобетонного покрытия в микрорайонах Новлянский и Лопатинский.

Мероприятия направлены на улучшение качества дорожного покрытия и обеспечение комфортного передвижения для местных жителей и гостей округа. В ходе работ ликвидированы выбоины и дефекты покрытия, доставлявшие неудобства пешеходам и автомобилистам.

Все дорожные работы идут по графику. Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» выполняют их качественно и в установленные сроки.

Отметим, что специалисты МБУ также заботятся о чистоте и порядке в округе: проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют дорожную разметку, ремонтируют и устанавливают дорожные знаки и искусственные неровности.