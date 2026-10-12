Ремонт детской школы искусств в Чехове завершат в этом году

Капитальный ремонт детской школы искусств в Чехове выполнили на 77%. В здании обновляют инженерные сети и завершают внутреннюю отделку, а на территории приводят в порядок дворы и дорожки, сообщили в РИАМО.

Как отметил начальник строительного участка Андрей Мамедов, готовность внутренних коммуникаций достигла 70%. Рабочие заменяют электропроводку, системы водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. Теплосеть уже проходит опрессовку, вскоре в школе планируют включить отопление.

В кабинетах и коридорах укладывают напольные покрытия, монтируют потолки и устанавливают двери. Санузлы облицованы плиткой. Фасад покрасили с сохранением исторического облика здания, обновлены кровля и входная группа. Сейчас завершают отделку цоколя и ремонт отмостки.

На территории укладывают новый асфальт, ремонтируют проезды и благоустраивают газоны. После завершения работ школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а также создадут условия для маломобильных посетителей.

Ремонт финансируют из областного бюджета по госпрограмме развития социальной инфраструктуры. По данным главы округа Михаила Собакина, завершить его намерены к 65-летию школы — в IV квартале года.