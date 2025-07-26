Работников торговли в Котельниках поздравили с профессиональным праздником

В России День работника торговли в этом году отмечают 26 июля. Накануне праздничной даты заместитель главы городского округа Котельники Сергей Яковлев вручил цветы и благодарственные письма семи специалистам отрасли.

В тожественной обстановке за многолетний и самоотверженный труд отметили директора гипермаркета в Котельниках, а также менеджеров различных направлений и супервайзеров. По словам Сергея Яковлева, торговля — одна из ключевых сфер экономики.

«Ваша работа делает жизнь горожан комфортнее. Спасибо за труд, терпение и внимание к покупателям», — обратился заместитель главы Котельников к собравшимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников скорой помощи Подмосковья с праздником. Он напомнил о высоком профессионализме врачей, фельдшеров, санитарок, водителей и медсестер.