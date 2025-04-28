«Желаю побольше спокойных смен». Андрей Воробьев поздравил скорую помощь Подмосковья с праздником

Около 10 тысяч человек работают в службе скорой помощи в Подмосковье. Из них 7,6 тысячи — в составе выездных бригад. Губернатор Андрей Воробьев поздравил врачей, фельдшеров, водителей и медсестер с профессиональным праздником.
«Спасибо каждому из вас за спасение жизней, заботу и готовность помогать», — написал губернатор в Telegram-канале.
В прошлом году на работу в скорую помощь в Подмосковье трудоустроились 1083 человека. С начала этого года штат пополнился еще на 278 специалистов. Для них в регионе действуют разнообразные меры поддержки.
Воробьев напомнил о высоком профессионализме подмосковных специалистов. Так, фельдшер из Истры Светлана Румянцева спасает жизни более 30 лет. За последние 3,5 года она выезжала на вызовы почти пять тысяч раз.
Водитель службы из Электростали Александр Соболев во время пандемии отработал почти 470 часов. Только за прошлый год он проехал более 27 тысяч километров.
«Поздравляю каждого из вас с праздником! Будьте здоровы, счастливы, желаю побольше спокойных смен!» — сказал глава региона.
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