Работников социальной сферы в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

В честь Дня социального работника секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая вместе с депутатом Совета депутатов Натальей Гречаной и представителями администрации городского округа Мытищи поздравили лучших работников социальной сферы. В рамках мероприятия им вручили Почетные грамоты и ценные подарки.

В настоящее время в Мытищах проживает свыше 4,5 тысячи многодетных семей, около 11,5 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья, более 550 семей участников специальной военной операции, а также 1,5 тысячи детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и другие льготные категории населения. Всем им необходима поддержка и внимание.

Эту поддержку оказывают добросердечные специалисты системы социальной защиты населения городского округа Мытищи. В окружном управлении социального развития № 6 Министерства социального развития Московской области трудятся более 300 человек, большинство из которых — женщины. Кто-то только начал свой путь в профессии, а кто-то посвятил ей более пяти, 10 или 15 лет. Но всех их объединяет готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке, и поделиться теплом своей души.