Работников кабельного завода Мытищ поздравили с профессиональным праздником

Коллектив «Особого конструкторского бюро „Гамма“ в Мытищах отметил День работника кабельной промышленности. С профессиональным праздником их поздравили представители администрации муниципалитета.

За труд работников поблагодарила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова.

«Ваш ежедневный кропотливый труд направлен на развитие кабельного сектора нашего округа и всей страны. Желаю вам профессиональных успехов, новых достижений, интересных проектов и устойчивого роста», — сказала Елена Сетракова.

В декабре предприятие отметит 10 лет со дня основания. Сейчас компания является мировым высокотехнологичным лидером по разработке и производству всех компонентов систем электрообогрева для различных отраслей промышленности.

Решения бюро применяют в нефтегазовой, атомной, химической и нефтехимической, добывающей, строительной, машиностроительной, транспортной и многих других сферах. Предприятие выпускает около 10 тысяч наименований продукции.

Отметим, что «Гамма» неоднократно становилась лауреатом премий разного уровня. Два года назад компанию отметили премией «Импортозамещение» за формирование и развитие отечественной индустрии систем электрообогрева.

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