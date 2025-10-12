Работников АПК Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается каждое второе воскресенье октября. С поздравлением в честь профессионального праздника к сотрудникам АПК обратился глава отраслевого министерства Сергей Двойных. В обращении он отметил достижения региона, которых удалось достичь благодаря специалистам.

Московская область является лидером по производству сыров, мороженого, кисломолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и других продуктов, а также второй — по тепличному производству.

Молочные предприятия, как отметил глава областного Минсельхоза, используют передовые методы генетики, селекции и семеноводства. Все производства сектора активно внедряют ИИ-решения.

«В Подмосковье действует около двух тысяч сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности. В отрасли заняты более 100 тысяч человек, чей труд непосредственно связан с обеспечением продовольственной безопасности», — подчеркнул Двойных.

Аграриев и производителей Московская область активно поддерживает: субсидии региона ежегодно получают порядка 300 организаций. В этом году на выплаты выделили 5,7 миллиарда рублей. Подробнее о льготах можно узнать на цифровом портале «Мой АПК».

В свою очередь, сельхозтоваропроизводители продолжают развивать хозяйство, создавать рабочие места и помогать формированию кадрового резерва. Например, благодаря федпроекту «Кадры в АПК» и нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Подмосковье появились первые агротехнологические классы.

В Минсельхозпроде региона дополнили, что поддержка сектора продолжится.