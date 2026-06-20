Промышленные предприятия Мытищ перешли на особый режим работы из-за жары

В Мытищах при наступлении неблагоприятных метеоусловий промышленные предприятия переходят на особый режим работы. Это позволяет сохранить качество атмосферного воздуха и минимизировать дискомфорт жителей в периоды жары, засухи, штиля или густого тумана.

Неблагоприятные метеоусловия — периоды, когда из-за особенностей погоды загрязняющие вещества дольше задерживаются в приземном слое атмосферы. В такие моменты неприятные запахи от промышленных объектов, транспорта и других источников ощущаются особенно остро.

Чтобы предотвратить превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, предприятия получают официальный прогноз и обязаны оперативно сократить объемы выбросов. Для этого они снижают интенсивность технологических процессов, ограничивают отдельные операции или временно приостанавливают некоторые виды работ. Часть задач переносится на более благоприятный период.

Параллельно на предприятиях усиливают внутренний экологический контроль. По окончании периода неблагоприятных метеоусловий каждое производство отчитывается о проделанной работе перед надзорными органами.

Руководитель управления экологии администрации Мытищ Алексей Королев подчеркнул, что такая системная работа позволяет минимизировать влияние промышленности на атмосферу именно тогда, когда природа не способствует естественному очищению воздуха.

Дополнительный контроль качества воздуха осуществляется с использованием стационарных постов мониторинга и передвижных экологических лабораторий. В проверках участвуют специалисты Министерства экологии Московской области и подведомственного учреждения «Мособлэкомониторинг». Благодаря совместной работе контролирующих органов и предприятий воздух в городских округах Подмосковья соответствует установленным нормативам даже в самые жаркие и безветренные дни.