Опрос KP.RU: 28% россиян уже сделали прививку от гриппа

Почти треть россиян (28%) уже сделали прививку от гриппа в текущем сезоне. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на результаты собственного опроса.

Еще 17% участников исследования пока не успели пройти вакцинацию, но планируют привиться в скором времени. Они отметили, что прививка помогает перенести болезнь легче.

При этом 43% респондентов признались, что никогда не прививаются от гриппа и полагаются на естественный иммунитет. Еще 10% отказались от процедуры из-за прошлого негативного опыта.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что грипп в разы увеличивает риски сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт или инфаркт.