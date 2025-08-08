Приборный завод «Тензор» в Дубне отметил 57-летие

На празднике, посвященном дню рождения градообразующего предприятия, 70 новых сотрудников посвятили в «тензоровцы». На заводе также состоялся День открытых дверей.

«Тензор» посетили несколько сотен гостей. Среди них были как старшеклассники, выбирающие будущую профессию, так и взрослые, интересующиеся историей и современной деятельностью одного из самых засекреченных градообразующих предприятий Дубны.

Завод активно развивается и набирает штат сотрудников. За последний год новые специалисты пришли на работу в 16 подразделений завода — ремонтно-строительный отдел, службы главного конструктора и логистики, отдел технического контроля, сборочное производство. Поскольку основной продукцией завода является оборудование противопожарной защиты, то и обряд посвящения новых сотрудников включал проход через рамки, символизирующие «огонь», «воду» и «медные трубы».

«„Тензор“ активно участвует и в городской жизни. Поздравляю коллектив с днем рождения предприятия и желаю новых побед в трудовой деятельности», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.