В Подмосковье с августа будет действовать скидка на проезд в транспорте

С 1 августа по 30 ноября 2026 года в общественном транспорте Московской области будет действовать скидка на проезд. При оплате проезда картой «Мир», загруженной в телефон, стоимость поездки в автобусах и троллейбусах области снизится на 18 рублей.

Для оплаты проезда одним касанием смартфона владельцам нужно предварительно добавить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов, например, приложение Mir Pay. Мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Затем нужно поднести телефон к терминалу и дождаться подтверждения платежа. Скидка применится автоматически.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.

Предложение действует в автобусах и троллейбусах области, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Для совершения операции не требуется подключение к интернету.

«Наше предложение распространяется на крупнейшие города Подмосковья, в которых курирует порядка 10 тысяч транспортных средств, оснащенных функцией бесконтактной оплаты. Уверена, что данная акция станет не только приятной новостью для держателей национальных карт, но и дополнительным стимулом использовать их для оплаты проезда», — рассказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир».

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте.