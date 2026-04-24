Школьница на один день стала директором троллейбусного парка Подольска
В муниципалитете прошел День самоуправления, в рамках которого ученица девятого класса лицея № 5 Софья Черникова познакомилась с функционалом предприятия и узнала, как устроена работа «рогатого транспорта» в городе. Школьница на один день примерила на себя роль директора «Подольского троллейбуса».
В Подольске троллейбус является визитной карточкой города. В Подмосковье всего три округа могут похвастаться троллейбусным парком, подольский — самый молодой из них и самый объемный по количеству маршрутов. Чтобы этот вид транспорта и дальше функционировал без проблем, нужны опытные кадры, которых готовят еще со школьной скамьи.
«Мне предложили поучаствовать, и я подумала, что это отличная идея узнать что-то новое, интересное. Узнать, как работает транспорт в нашем городе, как это все реализуется», — рассказала Софья Чернивока.
Директор предприятия Вадим Быков уступил свое место девушке, собрал команду на совещание и подсказал, какие вопросы должны быть на нем решены.
Знакомство ученицы пятого лицея с троллейбусом произошло восемь лет назад, когда она переехала в Подольск. Тогда она впервые проехала в этом виде транспорта.
От теории школьница сразу перешла к практике и узнала, как водят «рогатый автобус».
«Мне все понравилось, встретили доброжелательно, любезно. Мы даже смогли пообщаться, задать вопросы. Я ни чуточки не пожалела, что оказалась тут», — поделилась Софья Черникова.
Сейчас на предприятии работают 280 человек, задействованы 43 транспортных средства, проводят обучение будущих водителей троллейбусов. Только за прошлый год пассажирский поток составил 6,5 миллиона людей. В этом году предприятие отметит юбилей — 25 лет со дня основания. За четверть века эта система полюбилась не только жителям, но и туристам. Ведь главный плюс троллейбуса — экологичность.