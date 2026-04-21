Сегодня 17:00 Свыше 9 тысяч автобусов и троллейбусов подготовят к летнему сезону в Подмосковье 0 0 0 Фото: Фото: АО «Мострансавто» / Минтранс Подмосковья Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная подготовка общественного транспорта к летнему сезону. Специалисты проверяют и приводят в порядок свыше 10 тысяч единиц подвижного состава.

Пассажирам обеспечат комфортные и безопасные поездки в период повышенных температур.

В этом году будут осмотрены более 9,5 тысяч автобусов разных классов и троллейбусов и порядка 600 электропоездов и трамваев. Также в рамках подготовки проводятся дополнительные инструктажи для водителей и машинистов. Завершить подготовку специалисты планируют в мае. Марат Сибатулин министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Особое внимание уделяют автобусному парку. В машинах проверяют исправность систем охлаждения двигателя и кондиционеров, тестируют электрооборудование, включая световые приборы, освещение салона и работу стеклоочистителей. Отдельный акцент делают на тормозных и пневматических системах, которые в жару испытывают повышенные нагрузки. Также специалисты оценивают состояние элементов, важных для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт салона.

Троллейбусы проходят плановое техническое обслуживание: специалисты приводят в порядок компрессоры, меняют фильтры, обновляют смазку в ходовой части и механизмах дверей, а также меняют масло в ключевых узлах. При необходимости выполняют косметический ремонт, включая очистку и окраску колесных дисков.

Параллельно проходит проверка железнодорожного транспорта силами ЦППК, МТППК и Московской железной дороги. В электропоездах осматривают системы вентиляции и климат-контроля, проверяют работу освещения, видеонаблюдения и связи с локомотивной бригадой. Кроме того, специалисты оценивают техническое состояние оборудования, тормозных систем и уровень противопожарной безопасности. Комплексная подготовка направлена на то, чтобы транспортная система региона работала стабильно даже в условиях летней жары, а пассажиры могли рассчитывать на надежность и комфорт в поездках.