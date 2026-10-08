Россия и Белоруссия нацелились занять 7% мирового рынка продовольствия

Россия и Белоруссия намерены нарастить совокупную долю на мировом рынке продовольствия с текущих 2,5% до 7%. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил эксперт в области селекции и агротехнологий Григорий Кухаренко.

По его словам, страны переходят к созданию общих производственных цепочек: российское сырье поступает на заводы Белоруссии, а белорусские удобрения и техника работают на полях России. В 2025 году аграрный товарооборот между государствами вырос почти на четверть.

Главным барьером эксперт назвал отсутствие единого регламента регистрации биопрепаратов в ЕАЭС, что замедляет вывод совместных разработок на рынок на один–два года. Кухаренко отметил, что подписание соглашения о единой аграрной политике позволит рынку Союзного государства стать одним из самых конкурентоспособных в мире.