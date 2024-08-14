Предприятие из Мытищ приняло участие в форуме «Армия-2024»

Особое конструкторское бюро кабельной промышленности из Мытищ приняло участие в форуме «Армия-2024». Оно представило свои новейшие разработки в области океанологической техники и морских роботизированных комплексов.

Главный инженер и директор нового центра Юрий Павлов поделился с участниками форума информацией о текущих проектах.

«Мы занимаемся не только подводной и донной техникой, но и сейсмикой», — отметил он. Разработки включают многоцелевые устройства, такие как автономный доставщик с высокой подъемной силой и значительной дальностью действия, телеуправляемый подводный аппарат, донные сейсмические станции и разнообразное экологическое оборудование.

Особое внимание привлекла уникальная спецтехника, способная работать на глубине до 12 километров.

Предприятие продолжает развивать и наращивать свое производство. Участие в форуме стало отличной возможностью для обмена опытом и привлечения внимания к передовым технологиям, которые могут значительно повлиять на развитие морской науки и экологии.

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