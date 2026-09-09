Россиян предупредили о рисках зарядок для электромобилей в домах

Установка зарядных станций для электромобилей без решения собрания собственников может привести к конфликтам и угрозам безопасности, сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он призвал сохранить технические проверки и порядок согласования, пишет газета «Известия» .

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предложила признать ЭЗС базовой коммунальной услугой. Это позволит устанавливать оборудование в многоквартирных домах без решения общего собрания собственников. Инициатива вошла в дорожную карту развития отрасли на 2026–2030 годы.

Бондарь отметил, что электросети, щитовые и другая инфраструктура относятся к общему имуществу. Подключение зарядных устройств требует технических расчетов: дома не всегда рассчитаны на дополнительную нагрузку.

«Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта необходимо, однако перекладывать технические и пожарные риски на плечи жильцов многоквартирных домов недопустимо», — заявил эксперт.

По его словам, расходы на монтаж станции и модернизацию сетей должен нести инициатор проекта. Владелец электромобиля также должен отдельно оплачивать потребленную электроэнергию — через счетчик или договор с управляющей организацией.

Если станция станет причиной пожара, перебоев в электроснабжении или повреждения общего имущества, ответственность будет зависеть от обстоятельств. Ее могут возложить на владельца оборудования или организацию, допустившую нарушения при подключении.