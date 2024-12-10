Праздник «Парки. Баранки» пройдет по всему Подмосковью 14 декабря

Зимний праздник «Парки. Баранки», посвященный Международному дню чая, проведут в Подмосковье 14 декабря. В министерстве культуры и туризма региона рассказали, какую программу приготовили для гостей.

В парках проведут предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и мастер-классы.

Например, в парке Мира в Коломне покажут уникальные самовары, угостят баранками и конфетами. На танцплощадке выступит конный клуб с трюковым шоу и акробатическим рок-н-роллом.

В домодедовском парке «Елочки» откроются ярмарка и зона с известными персонажами. Взрослые и дети смогут расписать самовар на творческом мастер-классе с профессиональным художником.

Встречу с Морозом Ивановичем подготовили в парке «Свердловский». Здесь же пройдут ярмарка мастериц и мастер-класс по росписи баранок.

Города Подмосковья активно готовятся к Новому году. Все об идеях для отдыха в Сергиевом Посаде читайте в путеводителе от 360.ru. Город удачно сочетает историю и современность, предлагает множество вариантов развлечений для туристов. Коломна также представила новую программу на зимние праздники. Здесь можно побывать на рождественском ужине при свечах, отведать калач из печи, погрузиться в эпоху СССР и отправиться в путешествие по Великому шелковому пути