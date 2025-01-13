Праздник ко дню основания деревни Сорокино прошел в Мытищах

Жители деревни Сорокино в Мытищах собрались в местном клубе для празднования дня основания своей малой родины. Почетные грамоты и благодарности от главы городского округа и Совета депутатов торжественно вручили активным жителям на празднике.

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев поздравил жителей деревни Сорокино с праздником. Он отметил, что руководство округа считает важным развитие сельских территорий, и подчеркнул тесное взаимодействие с местным старостой и жителями.

Представитель администрации пожелал деревне процветания, а гостям мероприятия — мира, благополучия, тепла и достатка. Муниципальный депутат Олег Галайда также присоединился к поздравлениям.

Староста деревни и коренной житель Сорокино Артем Семенов отметил, что все вопросы решаются при активном участии администрации округа. Он поблагодарил за сотрудничество и своих односельчан.

Вручили почетные грамоты и поздравили юбиляров, первоклассников и супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни во время празднования мероприятия. Завершилось торжество концертной программой.