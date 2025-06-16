Праздник ко Дню города Белоозерского прошел в Воскресенске

День города отметили праздничной программой в Белоозерском. Для жителей организовали концерт и награждение.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Гармония». Награды получили выдающиеся жители города. Их вручил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Дети смогли принять участие в тематических мастер-классах, побывать на игровых площадках и присоединиться к акции по раздаче мороженого.

Творческие выступления на сцене представили воспитанники коллективов округа и солисты кавер-группы «Карусель Бенд». Также приглашенные артисты исполнили любимые хиты.

«Желаю всем жителям Белоозерского крепкого здоровья, благополучия и счастья! А городу — развития и процветания!» — сказал Алексей Малкин.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-классы и флешмобы прошли в День России и в День города в Воскресенске.