Мастер-классы и флешмобы прошли в Воскресенске в День России и в День города

Двойной праздник, День России и День рождения города, отметили в Воскресенске 12 июня. Жители поучаствовали в мастер-классах и флешмобах, а также побывали на концерте с участием творческих коллективов округа.

Центральной площадкой празднования стал парк Кривякино. Для гостей там устроили ароматное чаепитие, а все желающие посетили выставку картин. Автор благотворительного проекта «Дари тепло» Кира Крылова показала юным жителям Воскресенска шоу мыльных пузырей.

«Я люблю мыльные пузыри, я сама еще ребенок, поэтому с удовольствием представила это шоу», — поделилась Кира Крылова.

«Они такие мыльные, из мыльного раствора, я их обожаю», — сказал житель городского округа Воскресенск Матвей Малахов.

А на шахматной площадке звучали всеми любимые песни в исполнении артистов концертно-выставочного зала. Здесь же разместилась военно-историческая экспозиция. Посетители увидели древнерусские доспехи и современные бронежилеты.

«Мы представили экспонаты XVII века — эпохи расцвета огнестрельного оружия, а также современные — периода специальной военной операции», — отметил экскурсовод парка-усадьбы Кривякино Александр Шмаков.

Как рассказал участник специальной военной операции Алексей Семенов, на выставке представили снаряжение солдат, которые работают на передовой.

«Мы рассказываем, что защитники используют и для чего это нужно. Показываем элементы снаряжения и оружия. Также рассказываем об основах военно-тактической медицины, как ее применить в мирной жизни», — поделился боец.

Алексей Семенов отправился в зону специальной военной операции год назад. Он служил в составе штурмовиков, а после обучения — военным медиком, спасал на фронте жизни солдат. Алексея Семенова наградили медалью Суворова и медалью «За отвагу». Сейчас защитник находится в отпуске и занимается воспитанием подрастающего поколения.

Также по традиции в этот день наградили жителей, которые внесли весомый вклад в развитие города. Главному энергетику Воскресенского спортивного комплекса «Химик» Вячеславу Тарасову и тренеру центра спортивной подготовки по игровым видам спорта, депутату Совета депутатов городского округа Олегу Губину вручили знаки «За отличие в труде».

«Город с таким замечательным названием Воскресенск, с прекрасными жителями, добрыми, трудолюбивыми, талантливыми — это место, где родились прекрасные спортсмены, творческие люди, наши поэты, писатели, художники. Город с прекрасным прошлым и замечательным будущим», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.