Праздник дорожной грамотности прошел в Центральном парке Лобни

Тематическое профилактическое мероприятие для детей провели в Лобне. Школьникам напомнили правила дорожного движения.

Событие организовали глава городского округа Лобня Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров и начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Лобня Виталий Яценко.

Для детей подготовили практические упражнения. Их целью было закрепить знание правил дорожного движения.

Ребята примерили на себе роли водителей, пассажиров и пешеходов. Главный вывод, который они сделали: чтобы избежать несчастных случаев, правила важно соблюдать всем участникам.

Кроме того, в рамках праздника состоялось награждение участников Всероссийского марафона юных инспекторов движения «Стихи Победы».

