Проверка ключевых дорожных объектов прошла в Лобне

Совместный выезд на стратегически важные дорожные объекты провели первый заместитель министра транспорта Подмосковья Алексей Кучеров и глава городского округа Анна Кротова. Во время инспекции особое внимание было уделено новым автомобильным дорогам.

Алексей Кучеров и Анна Кротова осмотрели продолжение Северного обхода — подъезд к улице Гагарина. Эта полуторакилометровая дорога позволит разгрузить улицу Батарейную и Букинское шоссе. Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце ноября текущего года.

К ноябрю также будет завершен первый этап работ по обустройству Северного подъезда — участка вдоль железной дороги, ведущего к микрорайону Восточный. После этого начнется строительство подъездной дороги к жилым домам.

Проверяющие проконтролировали качество используемых материалов и технологий на стройплощадках нормам безопасности, уделив особое внимание соблюдению графиков работ.