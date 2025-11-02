Праздник «День бабушек и дедушек» пройдет в Мытищах 2 ноября

Мытищинские парки приглашают жителей на праздник «День бабушек и дедушек». В Парке Ветеранов 2 ноября пройдет мероприятие, посвященное семейным традициям и воспоминаниям.

В программе мероприятия — фотовыставка «Наши любимые бабули и дедули», где гости смогут увидеть трогательные фотографии из семейных архивов. С 12:30 до 12:50 состоится развлекательная программа «Семейные хроники», наполненная забавными историями и играми.

С 13:00 до 13:30 пройдет литературная встреча «Бабушкины сказки», где опытные чтецы и бабушки поделятся любимыми сказками и личными историями. Завершит праздник творческий мастер-класс «Золотые ручки» с 13:30 до 14:00, где участники смогут создать поделки и обменяться навыками рукоделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.