Праздничный концерт в честь Дня России прошел в поселке Лунево

В поселке Лунево городского округа Химки прошел праздничный концерт, посвященный Дню России. На сцене выступили хореографические коллективы, а всем гостям раздали ленточки с триколором.

В рамках программы прозвучали патриотические песни, состоялись выступления поэтов и хореографических коллективов «Раздолье» и «Цветы России», а также студии «Матрешка».

Ведущие мероприятия поделились с аудиторией значением слова «Родина» и вместе с артистами вспоминили патриотические песни и стихи о России.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар подчеркнула, что Россия — страна с богатой тысячелетней историей, обладающая природным и духовным наследием.

Напомним, что в этом году в Химках в честь Дня России организованы десятки мероприятий, включая патриотический автопробег, тематические площадки с мастер-классами и интерактивными сценками, праздничные концерты и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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