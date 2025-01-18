Праздничные богослужения к Крещению пройдут в храмах Химок

Один из главных православных праздников — Крещение Господне — отметят сегодня верующие. В храмах Химок организовали литургии и раздачу святой воды.

Службы проведут во всех храмах города. Подробности есть на сайтах храмов или на сайте администрации Химок.

Также прихожане смогут получить святую воду. Ее верующие используют для исцеления от болезней, духовных недугов и энергетического очищения.

Кроме того, для жителей оборудовали семь крещенских купелей в разных микрорайонах Химок. Центральной площадкой станет локация у стадиона «Арена Химки». Также будут открыты купели в Левобережном, Сходне, Подрезкове, Середникове, деревнях Поярково и Мышецкое.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на Крещение в Химках продлят работу общественного транспорта до купелей. Автобусы шести маршрутов будут ходить до 3:00 19 января.