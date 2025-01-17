Работу общественного транспорта до купелей в Химках продлят в ночь на Крещение

График работы общественного транспорта изменят в крещенскую ночь. Автобусы № 3, № 7, № 15, № 40, № 44 и № 1078л до храмов и купелей будут ходить до 03:00 19 января.

Автобусы, которые выйдут на маршруты 18 и 19 января, проверили на соответствие техническим требованиям. Водители прослушали инструктаж по работе в ночные часы.

Напомним, что в Химках будут действовать семь локаций для крещенских купаний. Начало работы назначено на 22:00 18 января, закроются же площадки только в три часа ночи. Центральным местом сбора традиционно объявили купели на территории «Арены Химки». Специалисты уже установили мужскую, женскую и теплую искусственную прорубь.

Окунуться в крещенскую ночь жители Химок также смогут в парках «Экоберег», «Лукоморье», близ храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских, храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково, храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое и Церкви Алексия Митрополита Московского в деревне Середниково.