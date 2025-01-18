Подготовку купелей к Крещению завершили в Химках

Сегодня православные верующие отметят Крещение Господне. В Химках завершили все приготовления к праздничным мероприятиям. В округе смонтировали и оборудовали семь купелей для окунания.

Купели расположены в разных микрорайона округа. Так, мужская, женская и теплая купели появились на центральной площадке около «Арены Химки».

Также крещенские купели есть в парке «Экоберег» в Левобережном, в парке «Лукоморье» в Сходне, у храма Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у церкви Алексия Митрополита Московского в Середникове, у храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково и у храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое.

Везде оборудовали деревянные настилы, утепленные раздевалки и передвижные бани. Мероприятия стартуют сегодня в 10 часов вечера и завершатся в три часа ночи 19 января. Везде организовали дежурство медиков, спасателей, полицейских и волонтеров «Единой России».