Посвященный 81-й годовщине Победы турнир по самбо прошел в Александрове

В Александрове прошел Межрегиональный турнир по самбо, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников оценивали и награждали прославленные спортсмены: олимпийские чемпионы и ветераны спорта, политики, а также кавалеры орденов Мужества, Красной Звезды и Герои Российской Федерации.

Состязания собрали участников из 21 региона России. Несмотря на юный возраст, спортсмены показали высочайший уровень подготовки — невероятно сильные и ловкие.

В честь Дня Победы спортсмены московского региона провели турниры и патриотические акции. В Зарайске любительские хоккейные команды встретились на льду. В Химках в спортшколе «Лунево» прошел турнир по мини-футболу среди юных спортсменов.

Танцоры из клуба «Звездный вальс» Ленинского округа представят ЦФО на конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе» с постановкой «Привет из сорок пятого».