Хоккейный турнир ко Дню Победы прошел в Зарайске

В Зарайске на льду местного ледового спортивного комплекса состоялся хоккейный турнир среди любительских команд. Соревнования посвятили 81-й годовщине Победы.

На площадке встретились любительские хоккейные команды. Игры прошли в преддверии 9 Мая и собрали болельщиков на трибунах комплекса. Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко отметил значение турнира.

«Хоккей объединяет людей и воспитывает характер. Сегодня мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны и поддерживаем память о современных героях, участниках СВО. Наша задача — сохранять эти ценности и поддерживать спорт», — сказал он.

Зрители активно поддерживали игроков. На трибунах присутствовали семьи хоккеистов и жители города. Игра прошла в напряженной и динамичной борьбе.

Турнир стал частью региональной программы, приуроченной ко Дню Победы. В Подмосковье проходят спортивные и патриотические акции с участием общественных организаций и жителей.