6 мая в спортивной школе «Лунево» в Химках провели турнир по мини-футболу, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды секции «Футбол».

На поле встретились юные спортсмены, которые представляли разные возрастные группы спортивной школы. Игры прошли в атмосфере поддержки и уважения к памятной дате.

Перед началом турнира к участникам обратился лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Он отметил, что подобные соревнования помогают сохранять связь поколений и объединяют молодежь вокруг общих ценностей.

Во время матчей футболисты показали хорошую подготовку, командную игру и стремление к победе. Болельщики поддерживали участников на протяжении всего дня.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Мы должны помнить о героизме ветеранов и передавать эту память будущим поколениям», — сказал он.

По словам организаторов, спортивные встречи, посвященные памятным датам, регулярно проходят в городском округе. Такие события помогают вовлекать молодежь в занятия спортом и напоминают о событиях военных лет.