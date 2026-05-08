Танцоры из Подмосковья представят ЦФО на конкурсе ко Дню Победы

Юные спортсмены из танцевально-спортивного клуба «Звездный Вальс», расположенного в Ленинском городском округе, будут представлять Центральный федеральный округ на ежегодном конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе». Эта новость была опубликована Министерством культуры и туризма Московской области.

Всероссийский конкурс проводится в преддверии Дня Победы под эгидой Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. В мероприятии принимают участие спортсмены со всей России, представляющие различные федеральные округа.

Для конкурса ребята из Подмосковья подготовили хореографическую постановку «Привет из сорок пятого». Композиция передает уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны, акцентируя внимание на теме памяти, преемственности поколений и патриотизма.