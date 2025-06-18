Посетителей подмосковного стенда на ПМЭФ-2025 встретила робот София

На Петербургском международном экономическом форуме посетителей стенда Московской области встретила робот София — проводник в мир инвестиций в Подмосковье. Голосовой помощник дает ответы на поставленные вопросы о бизнесе в регионе.

Достаточно просто задать четкий вопрос, и робот даст незамедлительный ответ.

Робот София — голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, разработанного для потенциальных инвесторов. София рассказывает, как открыть бизнес в Подмосковье, какие меры поддержки можно получить, где найти землю и многое другое.

На одном из стендов на форуме выставили награды отца президента России Владимира Спиридоновича Путина.

ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. На пленарном заседании Путин поделится видением мировых экономических и политических процессов, а также оценит перспективы отношений России с ведущими зарубежными партнерами.