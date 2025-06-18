Награды отца Путина представили на ПМЭФ
Награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили «Известия».
На стенде выставили копию наградного листа рядового Путина, а также медали, среди которых — «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I степени и другие. В общей сложности в число экспонатов включили 12 наград.
К 80-летию Победы РИА «Новости» раскрыло содержание архивных документов, в том числе о деталях награждения Путина-старшего медалью «За боевые заслуги». Приказ об этом подписал командующий войсками Ленинградского фронта маршал Леонид Говоров.
В парке «Патриот» в это же время высадили саженец в память об отце главы государства.