Награды отца Путина представили на ПМЭФ

Награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили «Известия» .

На стенде выставили копию наградного листа рядового Путина, а также медали, среди которых — «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I степени и другие. В общей сложности в число экспонатов включили 12 наград.

К 80-летию Победы РИА «Новости» раскрыло содержание архивных документов, в том числе о деталях награждения Путина-старшего медалью «За боевые заслуги». Приказ об этом подписал командующий войсками Ленинградского фронта маршал Леонид Говоров.

В парке «Патриот» в это же время высадили саженец в память об отце главы государства.