В Кремле раскрыли, о чем будет говорить Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Путин на пленарном заседании ПМЭФ коснется отношений с зарубежными партнерами РФ

Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл темы, которые поднимет Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике», — рассказал Ушаков.

Кроме того, Путин планирует поделиться видением мировых экономических и политических процессов, а также оценит перспективы отношений России с ведущими зарубежными партнерами.

Также глава государства проведет множество встреч на полях форума, в том числе с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, президентом Индонезии Прабово Субианто и многими другими политиками.

Пленарное заседание с участием Путина состоится 20 июня.