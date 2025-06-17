В Кремле раскрыли, о чем будет говорить Путин на пленарном заседании ПМЭФ
Путин на пленарном заседании ПМЭФ коснется отношений с зарубежными партнерами РФ
Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл темы, которые поднимет Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике», — рассказал Ушаков.
Кроме того, Путин планирует поделиться видением мировых экономических и политических процессов, а также оценит перспективы отношений России с ведущими зарубежными партнерами.
Также глава государства проведет множество встреч на полях форума, в том числе с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, президентом Индонезии Прабово Субианто и многими другими политиками.
Пленарное заседание с участием Путина состоится 20 июня.